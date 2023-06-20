شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد: أوسوريو طلب أخصائى تغذية.. وحدد 6 صفقات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق، كل ما يهمه الآن استعادة المستوى العام للفريق.

وقال عبد الواحد، في تصريحات لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك، إن المدير الفنى يهتم بكل التفاصيل، لدرجة أنه قرر استقدام طبيب تغذية، وسيبدأ عمله مع الفريق بداية من اليوم.

وأشار إلى أن المدير الفنى يرى أن هناك لاعبين يتعرضون لإصابات بسبب سوء التغذية، منهم مثلا مصطفى شلبي، لاعب الفريق، هو بالفعل نوعية مختلفة من اللاعبين.

وأضاف: نداي ودونجا والمثلوثي سيكونون بشكل أفضل فى الموسم القادم، وأؤكد أن مصطفى شلبي سيكون فى تطور مستمر فى المرحلة القادمة.

وتابع: المدير الفنى رفض رحيل أى لاعب قبل أن يتدرب معه ويراه بنفسه قبل اتخاذ قرار برحيل أى لاعب، مؤكدا أن الكولومبى حدد عدد 5 صفقات أو 6، وهو ينظر للاعبين الشباب فى قطاع الناشئين قبل أن يبحث عن لاعب من الخارج، وهو بالفعل حدد المراكز المطلوبة.

واستطرد: الأولوية للمدير الفني مدافع ورأس حربة أفريقي واللجنة الفنية تؤدي دورها بشكل مميز بالتنسيق مع أمير مرتضى.

واختتم عبد الواحد السيد تصريحاته قائلا: بالنسبة لمركز حراسة المرمى لن يحتاج الفريق حارسا فى الفترة القادمة، وقطاع الناشئين به حراس مميزون.