شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه تونس فى البطولة العربية لناشئى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب ناشئى السلة مع تونس اليوم فى ثالث مباريات البطولة العربية للناشئين تحت 16 سنة، والتى تقام بالأردن وتستمر حتى 26 يونيو الجارى.

وخاض المنتخب أولى مبارياته أمام الأردن والجزائر، بينما يلتقى مع تونس اليوم الثلاثاء.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من: محمد وائل، زين الدين أدهم، رامى مجدى، أنس عبد المطلب، يوسف الجابرى، على عسران، أمير مجدى، نور الصاوى، عمر حاتم، عمر موفق، يوسف الحلوانى، أحمد ربيع، أحمد فادى، عمر عصام.