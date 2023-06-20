ببصمة مبابي.. فرنسا تفك شفرة اليونان في أكثر من 100 دقيقة

المنامة - ياسر ابراهيم - فاز منتخب فرنسا على ضيفه اليوناني بهدف دون رد، مساء الإثنين، بعد عرض فني باهت ومباراة ماراثونية، في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

سجل كيليان مبابي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

رفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 12 نقطة من 4 انتصارات محققا العلامة الكاملة، في صدارة المجموعة الثانية، بينما نال نظيره اليوناني أول خسارة بعد فوزين متتاليين.

تجمد رصيد اليونان عند 6 نقاط، مانحا الأمل لمنافسيه على الوصافة أيرلندا وهولندا (3 نقاط) بينما يتذيل منتخب جبل طارق الترتيب بدون رصيد.

ضغط منتخب فرنسا منذ البداية، ساعيا لإنجاز المهمة سريعا، لكن منتخب اليونان صمد على مدار 45 دقيقة بفضل الكثافة الدفاعية ويقظة حارس المرمى فلاخوديموس.

هدد الديوك مرمى اليونان بأكثر من محاولة لمبابي وكولو مواني وجريزمان وكينجسلي كومان، بينما أضاع جوليس كوندي أخطر الفرص.

في المقابل، لم يتعرض الحارس الفرنسي مايك مانيان، لاختبارات حقيقية باستثناء تسديدة ضعيفة من باكاسيتاس، أمسكها بسهولة.

بدأ "الديوك" باندفاع هجومي قوي أسفر عن احتساب الحكم الإسباني ماتيو لاهوز ركلة جزاء لصالح جريزمان، بعد تدخل عنيف من المدافع اليوناني مافروبانوس.

حبست الجماهير الفرنسية أنفاسها، حيث سدد مبابي الكرة ليتصدى لها الحارس اليوناني، إلا أن تقنية الفيديو قررت إعادة اللعبة، ليسجلها كيليان هذه المرة.

تخلى منتخب اليونان نسبيا عن حذره الدفاعي، وهدد مرمى فرنسا بتسديدة أخرى لمانتالوس، أمسكها مانيان بثبات.

في المقابل، لم يستغل "الديوك" الموقف أفضل استغلال رغم النقص العددي لليونان بعد طرد مافروبانوس في الدقيقة 69 بعد مخالفة ضد كولو مواني.

اقتصرت المحاولات الفرنسية على ركلة حرة سددها جريزمان، وأمسكها الحارس اليوناني، بعدها شارك عثمان ديمبلي مكان كينجسلي كومان، في محاولة لتنشيط الهجوم.

وفي الدقائق العشر الأخيرة سدد كيليان مبابي كرة بجوار القائم بعد تعاون رائع مع زميليه ثيو هرنانديز وجريزمان.

حاول ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا ضخ دماء جديدة في خط الهجوم خلال آخر 5 دقائق، حيث أشرك نكونكو وجيرو مكان كولو مواني وجريزمان.

زادت الإثارة تدريجيا، حيث سدد فونتاس كرة في أجساد مدافعي فرنسا، ارتدت بهجمة مرتدة خطيرة للديوك، أضاعها مبابي وعثمان ديمبلي.

واصل الحكم الإسباني ماتيو لاهوز إثارة الجدل باحتساب 14 دقيقة وقت بدل ضائع، لم يستغلها الفريقان باستثناء محاولة من مبابي تصدى لها الحارس اليوناني فلاخوديموس.

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