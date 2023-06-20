أول قرارات الجونة بعد صعود الفريق للدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حسام الزناتي المدير الرياضي لنادي الجونة، أن تواجد عدد كبير من المعارين في الموسم الماضي كان أحد أسباب هبوط الجونة.

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قال حسام الزناتي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تواجد عدد كبير من المعارين أحد أسباب هبوط الجونة"

أضاف: "لازم يبقى عندي الأحقية والفرصة في شراء اللاعبين اللي بحصل على توقيعهم على سبيل الإعارة" .



وأكمل: "لن نكرر تجربة استعارة اللاعبين إلا بشرط بند الشراء وتعلمنا من أخطاء الماضي"

الجونة: نرفض التمييز بين الأندية في الدوري الممتاز

وأكد حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات السابق، رفضه لفكرة التمييز بين الأندية الجماهيرية والأندية الخاصة في الدوري الممتاز.



و تابع: "واجهت أمورا باتحاد الكرة انتهت منذ 30 عاما عندما كنت رئيسا للجنة المسابقات"

وأردف : "هناك مركزية في الإدارة داخل اتحاد الكرة وأي تغيير يتم بشكل يدوي يعكس مدى التأخر في طريقة الإدارة" .



واختتم حديثه قائلا: "أرفض التمييز بين الأندية الجماهيرية والأندية الخاصة في الدوري الممتاز".

الجونة يعود إلى الدوري المصري الممتاز

وكان نادي الجونة حسم تأهله إلى الدوري الممتاز من جديد، بعد الفوز على نظيره شبان قنا بثنائية مقابل هدف، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي لحساب منافسات مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني



تصدَّر فريق الجونة بانتصاره، ترتيب المجموعة الأولى "الصعيد" برصيد 69 نقطة، من 30 مباراة، إذْ نجح الفريق الساحلي في الفوز بـ21 مباراة وتعادل خلال 6 مباريات مع تلقي ثلاث خسائر.

نجح فريق الجونة ممثل مجموعة الصعيد في العودة مجددًا إلى دوري الأضواء والشهرة بعد الهبوط إلى دوري القسم الثاني الموسم الماضي، بينما اكتفى فريق لافيينا أقرب مطاردي الجونة على بطاقة الصعود بتواجده في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 68 نقطة.

الجهاز الفني لنادي الجونة

يقود فريق الجونة: أحمد مصطفى "بيبو" مديرًا فنيًّا، أحمد ماردونا مدرب عام، عبدالناصر عباس مدرب مساعد، أحمد كمال في تدريب حراس المرمى، حازم حامد مدرب أحمال بدنية، عمرو جمال مساعد مدرب أحمال بدنية.

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