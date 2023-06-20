موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود بالدوري والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، اليوم الثلاثاء، لمواجهة حرس الحدود في الدوري، بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة 11.

ونجح الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي، بعد التعادل مع الوداد المغربي 1 - 1، بملعبه بكازابلانكا في مباراة العودة، والفوز الأسبوع الماضي في مباراة الذهاب بالقاهرة 2 - 1.

وأغلق فريق الكرة بالنادي الأهلي صفحة بطولة دوري أبطال أفريقيا ليبدأ التحضير لمبارياته المتبقية فى مسابقة الدوري المصري ومنافسات بطولة كأس مصر فى نسختها الحالية، فى ظل تبقي 10 مباريات للفريق الأحمر بالدوري والذى اقترب من الانتهاء في ظل لعب جولاته الأخيرة من عمر المسابقة.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي فى غلق صفحة نهائي أفريقيا من أجل التركيز في بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري حاليا بشكل مؤقت برصيد 64 نقطة من لعب 30 مباراة، بينما يأتي الأهلي في الوصافة برصيد 62 نقطة من لعب 24 مباراة فقط، ولديه 7 مباريات مؤجلة لظروف مشاركته في بطولة أفريقيا.

موعد مباراة الأهلى وحرس الحدود بالدوري

ويستعد الأهلى لمواجهة حرس الحدود فى التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وحرس الحدود

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وحرس الحدود فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.