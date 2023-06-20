ميدو يهاجم رئيس يويفا بعد تصريحاته عن انتقال نجوم أوروبا إلى السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - هاجم أحمد حسام ميدو، تصريحات ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بشأن انتقاده لفكرة انتقال نجوم أوروبا إلى السعودية.

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ميدو : الأوروبيين بيجيلهم حالة من الأرتكاريا من الدول العربية

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بعض الأوروبيين بيجيلهم حالة من الأرتكاريا لما بيشوفوا الدول العربية بتعمل حاجة كويسة، تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بخصوص السعودية تحمل غيرة ضد الأندية السعودية" .

وأضاف: "الأوربيين عارفين إن الدول العربية هتبدأ تستقطب عدد كبير من اللاعيبة والنجوم، تصريحات رئيس يويفا مقصودة، لأنه عارف إن السعودية هتخش بكامل قوتها، وهتصرف فلوس، وهيبقى الدوري السعودي دوري قوي جدا".

واختتم: "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، هيجي يوم وسيفرض عقوبات على الاتحادات المحلية اللي هتسمح بانتقال لاعبيها للسعودية لأنهم عايزين القوة عندهم بس هيحارب فكرة إن اللاعيبة تروح الدول العربية، ولا يمكن يجيب سيرة أمريكا، رغم إنها بتجيب نجوم أوروبا، راح للصين مجابش سيرة أمريكا".

في سياق متصل حسمت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل أول صفقات الميركاتو الصيفي الجاري وذلك بالتعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي وولفرهامبتون الإنجليزي.



ونشر فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " أنهت إدارة نادي الهلال اتفاقها مع نظيرتها في وولفرهامبتون من أجل الحصول على خدمات نيفيز مقابل 55 مليون يورو .

وأضاف رومانو أن سيتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي بعد من الشروط الشخصية .

وشارك نيفيز صاحب الـ26 عاما مع وولفرهامبتون خلال الموسم الماضي في 35 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدف وحيد.

أنهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسات الموسم المنقضي من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023 وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة برصيد 59 نقطة .

حقق الزعيم خلال الموسم الماضي من الدوري الفوز في 17 مباراة وتعادل في 5 لقاءات وتلقي الأزرق الهزيمة في 8 مباريات منذ إنطلاق البطولة.

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