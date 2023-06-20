شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات قوية اليوم لرجال السيف وسيدات المبارزة فى بطولة أفريقيا للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، الثلاثاء، منافسات دور المجموعات والأدوار الإقصائية لفردى الرجال لسلاح السيف فى العاشرة والنصف صباحًا ببطولة أفريقيا التى تستضيفها مصر على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

كما تقام أيضا اليوم، منافسات دور المجموعات والأدوار الإقصائية لفردى السيدات لسيف المبارزة فى العاشرة والنصف صباحًا و منافسات نهائيات الرجال لسلاح السيف وسيدات سيف المبارزة فى الفترة المسائية.

وضمت قائمة الدول المشاركة كلا من: بنين، كوت ديفوار وليبيا والمغرب ومالى وموريشيوس والكونغو وكينيا والرأس الأخضر وغانا ونيجيريا وتوجو وبوركينا فاسو والنيجر والكاميرون والسنغال وجنوب أفريقيا وتونس والجزائر ورواندا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف للمنافسة.

وحرص أحمد الميدانى، عضو مجلس الإدارة ومدير البطولة، على متابعة كل التطورات مع رؤساء وأعضاء اللجان المنظمة للبطولة الأفريقية ومناقشة الجهاز الإدارى فى كل التفاصيل الخاصة بوصول البعثات منذ اللحظات الأولى بالمطار، مرورًا بالانتقالات والإعاشة والتدريب وحتى المغادرة.