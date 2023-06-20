شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه الأردن فى البطولة العربية لناشئات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب ناشئات السلة مع نظيره الأردنى، اليوم، فى ثالث مباريات البطولة العربية للناشئات تحت 16 سنة، والتى تقام بالأردن وتستمر حتى 26 يونيو الجارى.

ويشارك منتخب ناشئات السلة فى البطولة بقائمة تضم كلا من، إنجى الغايش، ريناد صادق، جودى الباز، مريم وسيم، هنا الجولى، نادين نجيب، جويرية حمدى، خديجة عثمان، ملك الحملى، هنا الباز، حلا الوكيل، ياسمين الجمال، جودى الجوهرى، هيا الحلوانى.

ويشارك منتخب الناشئين فى البطولة أيضا، وخاض مباراتين فى البطولة على أن يخوض المباراة الثالثة اليوم أيضا.

من ناحية أخرى، أعلن الكندى كيربى شيب، المدير الفنى للمنتخب الوطنى للشباب عن القائمة الأولية لبطولة كأس العالم تحت 19 عاما، المقرر إقامتها فى المجر فى الفترة من 24 يونيو إلى 2 يوليو.