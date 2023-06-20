شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يجهز الرباعى الدولى لمواجهة المصرى بعد الانتظام فى مران فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني لفريق فيوتشر، بقيادة علي ماهر، برنامجاً خاصاً لتجهيز الرباعي الدولي "محمد رضا بوبو، غنام محمد، محمود مرعي، ومهند لاشين"، لتجهيزهم للمشاركة مع الفريق، خاصة أنهم لم يحصلوا على فترة راحة مثل زملائهم خلال فترة التوقف، حيث شارك اللاعبون الأربعة في معسكر الفراعنة الماضي.

ويستهدف جهاز فيوتشر تجهيز اللاعبين والتغلب على الإرهاق ليكونوا جاهزين للمشاركة في مواجهة المصري المرتقبة في نصف نهائي كأس الرابطة.

وكان فيوتشر قد تغلب مؤخراً على الهلال الليبي بهدف نظيف سجله حاجي باري مهاجم الفريق، وذلك خلال اللقاء الودي الذي جمع الفريقين الخميس الماضي استعداداً لمواجهة المصري.

ويستعد فيوتشر لمواجهة المصري يوم 24 يونيو الجاري في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، حيث يدافع فيوتشر عن اللقب الذي يحمله عن النسخة الماضية.

ويحمل فيوتشر لقب كأس رابطة الأندية المصرية فى نسختها الأولى والتى أقيمت الموسم الماضي، وذلك بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 57 نقطة، حصدها أبناء علي ماهر بعد خوض 30 جولة، حيث فاز فيوتشر في 15 مباراة وتعادلوا في 12 لقاء وخسروا 3 مواجهات فقط، وسجل لاعبو فيوتشر 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.