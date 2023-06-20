شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يجهز الرباعى الدولى لمواجهة المصرى بعد الانتظام فى مران فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر
ويستهدف جهاز فيوتشر تجهيز اللاعبين والتغلب على الإرهاق ليكونوا جاهزين للمشاركة في مواجهة المصري المرتقبة في نصف نهائي كأس الرابطة.
ويستعد فيوتشر لمواجهة المصري يوم 24 يونيو الجاري في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، حيث يدافع فيوتشر عن اللقب الذي يحمله عن النسخة الماضية.
ويحمل فيوتشر لقب كأس رابطة الأندية المصرية فى نسختها الأولى والتى أقيمت الموسم الماضي، وذلك بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف.
ويحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 57 نقطة، حصدها أبناء علي ماهر بعد خوض 30 جولة، حيث فاز فيوتشر في 15 مباراة وتعادلوا في 12 لقاء وخسروا 3 مواجهات فقط، وسجل لاعبو فيوتشر 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.
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