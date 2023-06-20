شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يستعين بالبدلاء لتعويض الغيابات استعداداً لسيراميكا فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب على تعويض الغيابات التى ستواجه الفريق في اللقاء المرتقب أمام سيراميكا فى كأس مصر، فى ظل غياب الرباعي، محمد أحمد السيد (سيحا) وأحمد فوزي، وأحمد عاطف (قطة)، وعمر فايد، نظراً لمشاركتهم فى معسكر المنتخب الأولمبي استعداداً للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة نظيره سيراميكا الخميس المقبل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر، وتأهل المقاولون العرب إلى هذا الدور عقب الفوز في الدور التمهيدي على فريق الحمام المطروحي برباعية نظيفة.

ويعكف الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، على مراجعة المباريات السابقة لفريق سيراميكا، وآخرها مواجهة سموحة في الدوري والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما، وذلك لتحديد أبرز نقاط القوة والضعف لدى سيراميكا قبل مواجهة الخميس المقبل.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 43 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 31 مباراة، حيث فاز المقاولون في 9 مباريات وتعادل في 16 لقاء، وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 34 هدفاً واستقبلت شباكه 28.

من ناحية أخرى، تلقى شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب، عرضاً من أحد أندية الدوري القطري، للرحيل عن قلعة الجبل الأخضر وذلك بعد نتائجه المميزة مع ذئاب الجبل منذ الموسم الماضي حيث نجح في قيادة الفريق بعيداً عن منطقة الخطر بعدما كان قريباً من الهبوط.

وتمسك شوقي غريب بالبقاء مع المقاولون العرب رافضاً العرض القطري، وذلك لاستكمال خطته وأهدافه مع الفريق في تأسيس فريق قوي من الشباب قادر على إعادة المقاولون لمكانته الطبيعية في منافسة الكبار.