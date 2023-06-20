تراجع كبير في قيمة محمد صلاح السوقية.. غادر قائمة أغلى 10 لاعبين

ياسر رشاد - القاهرة - تراجعت القيمة السوقية للنجم المصري محمد صلاح، بشكل كبير، بحسب تقرير حديث صادر عن منظمة "فوتبول أوبزيرفيتوري".

وبلغت قيمة نجم ليفربول الإنجليزي 61 مليون يورو بعد انتهاء موسم 2022-2023، وهي الأقل له منذ انضمامه لصفوف ليفربول الإنجليزي، ليحتل المركز الثامن، بين لاعبي ليفربول الأعلى قيمة، في التشكيلة الحالية.

وجاء المهاجم النرويجي إيرلنغ هالاند في المركز الأول في القائمة، حيث تصل قيمته بعد الموسم المبهر مع مانشستر سيتي إلى 245 مليون يورو، فيما جاء في المركز الثاني البرازيلي فينيسيوس جونيور، بقيمة 196 مليون يورو، بينما حل الإنجليزي بوكايو ساكا في المركز الثالث بقيمة 195 مليون يورو.

وتراجعت قيمة صلاح بنسبة أكثر من 42 في المئة بسبب تراجع أرقامه في الموسم الحالي، حيث لم يستطع الوصول للهدف 20 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفشل في قيادة فريقه ليفربول لتحقيق أي بطولة هذا الموسم، كما فشل في المساهمة في تأهل فريقه لدوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى في مسيرته مع "الريدز".

وعلق بعض المحللين، وفقا للتقرير، على أن صلاح يبلغ من العمر 31 عامًا، مما يعني أنه سيدخل في مرحلة النزول بالمستوى البدني، وهو احتمال يجعله استثمارا دون عائد مغري.

وبذلك غادر اللاعب الدولي المصري قائمة أغلى 10 لاعبين في البطولة الإنجليزية التي ظل لسنوات على رأسها، وذلك خلال التحديث الأخير لأسعار اللاعبين أيضا على موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الأرقام والإحصائيات.

يشار إلى أن محمد صلاح حصل على جائزة الحذاء الذهبي وجائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي للموسم الرياضي 2021، وظفر بجوائز أخرى، منها: أفضل لاعب في ليفربول، أفضل لاعب في إنجلترا من اتحاد كتاب كرة القدم، أفضل لاعب في مسابقة الدوري من رابطة المحترفين الإنجليزية.