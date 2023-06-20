شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحذر لاعبى الأهلى من التهاون أمام حرس الحدود بعد التتويج الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر
وحذر كولر لاعبي الأهلي من التهاون في مباراة حرس الحدود، وطالبهم ببذل الجهد في ظل رغبته فى تحقيق الفوز وحسم لقب الدوري مبكرا من أجل رفع الضغوط عن كاهلهم ومن ثم منح فرصة المشاركة لكل اللاعبين البدلاء من أجل المشاركة في المباريات الرسمية المتبقية بعد تأكد حسم الدرع الغائب عن القلعة الحمراء في آخر موسمين.
ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.
ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري حاليا بشكل مؤقت برصيد 64 نقطة من لعب 30 مباراة، بينما يأتي الأهلي في الوصافة برصيد 62 نقطة من لعب 24 مباراة فقط، ولديه 7 مباريات مؤجلة لظروف مشاركته في بطولة أفريقيا.
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