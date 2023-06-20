شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة لمدافعى المصرى بسبب نجم فيوتشر قبل مواجهة كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر ميمي عبد الرازق، المدير الفني للنادي المصري، لاعبي فريقه من ترك المساحات خلال اللقاء المرتقب مع فريق فيوتشر في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، خاصة أن فيوتشر يمتلك لاعبين مميزين من أصحاب المهارات، أبرزهم محمد رضا بوبو والذى يعيش حالة من التألق خلال الفترة الأخيرة.

ويستعد النادي المصري لمواجهة فيوتشر فى كأس الرابطة، فى المباراة التى تجمع الفريقين 24 يونيو الجاري.

وكان المصري قد تغلب على الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين على ملعب الفريق الأبيض، كما تغلب المصري أيضاً فى الودية الثانية التى أقيمت مساء الجمعة، على فريق الداخلية بهدفين نظيفين.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز المصري في 9 مباريات وتعادل في 14 لقاء، وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.