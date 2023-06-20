شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يواجه الكونغو ودياً اليوم بالمغرب قبل انطلاق أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأولمبي، بقيادة روجيريو ميكالي، مباراة ودية اليوم، الثلاثاء، أمام الكونغو برازافيل فى المغرب فى البروفة الأخيرة قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ويقع منتخب مصر الاولمبي فى المجموعة الثانية بالبطولة مع منتخبات النيجر والجابون ومالي، ويفتتح مشواره بمواجهة النيجر يوم 25 يونيو الجاري.

وتضم البعثة محمد بركات والبرازيلى ميكالى المدير الفني ومواطنه تياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وسيد السويركي مدرب الحراس ومحمود حرب مدير المنتخب وليونياردو مدرب الأحمال وجواوى محلل الأداء ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ، وياسر عبد العزيز المنسق الاعلامى وخالد سرحان المترجم وعمرو سلمان الإداري ، ود.صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي ود.قاسم قدري أخصائي التأهيل ومحمد احمد واحمد شوقي المدلكين ، ومحمد عبد التواب المصور وعيد سليمان وعلاء سعيد للمهمات.

وتضم القائمة.. فى حراسة المرمي : حمزه علاء وعلى الجابرى ومحمد سيحا .. وفى الدفاع : حسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد مغربي واحمد عيد ومحمد أشرف بكري وعمر فايد وحاتم محمد سكر ..وفى خط الوسط على زعزع ومحمود جهاد واحمد عاطف قطه ومحمد شحاته واحمد فوزى واحمدكوكا ومحمد سمير وعماد ميهوب ومحمود صابر ومصطفي ميسي وابراهيم عادل .. وفى الهجوم اسامة فيصل وعبد الرحمن اجويرو.. واختار الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي قائمة اللاعبين الثلاثة المقرر انتظارهم بالقاهرة تحسبا لحدوث ظروف مفاجئة فى القائمة الأساسية التى تضم 23 .