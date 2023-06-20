شكرا لقرائتكم خبر عن نجم فاركو يكشف حقيقة عروض الأهلى والزمالك لضمه فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود حمادة، لاعب فاركو ومنتخب مصر، تفاصيل عروض الأهلى والزمالك التى تطارده فى الآونة الأخيرة، وقال محمود حمادة فى تصريحات صحفية، "أشكر نادى فاركو بعدما وفر كل شيء للاعبين من أجل النجاح، وهو سبب كبير فى ما وصلت إليه، وأحاول تطوير نفسي والاجتهاد".

وعن مستقبله مع فاركو، أكد أن "مسئولى فاركو أشخاص محترمون ولا يقفون على مستقبل أى لاعب، والجميع فى النادي يحب اللاعبين ويوفر لهم كل رغباتهم، وما يخص مستقبلى يحدده النادي وهم أصحاب القرار".

ويعد هذا الموسم الثانى لمحمود حمادة مع فاركو وقدم مستويات مميزة، وساهم فى احتلال الفريق المركز الثامن ببطولة الدورى الموسم الماضى، وشارك هذا فى الموسم فى معظم المباريات التى خاضها فاركو بالدورى.

محمود حمادة تلقى عروضًا من الأهلى والزمالك خلال الميركاتو الصيفى الماضى، إلا أن إدارة فاركو تمسكت باللاعب ورفضت رحيله نهائيًا بقرار من نونو ألميدا المدير الفنى للفريق وقتها.

وحدد مسئولو نادى فاركو 40 مليون جنيه للاستغناء عن نجمه محمود حمادة لاعب خط الوسط، حال تلقيه عرضا مميزا فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

على صعيد مختلف، عقد طارق العشري، المدير الفنى لفاركو، اجتماعاً مع لاعبيه حذرهم خلاله من صعوبة مباراة الزمالك المقبلة، لاسيما فى ظل مفاجآت كأس مصر، مشدداً على ضرورة التركيز لتخطى هذه المباراة

وطالب العشري لاعبيه بتصحيح أخطائهم التى ظهرت فى مباراة بيراميدز، خاصة أن الفريق على موعد مع مباراة حاسمة مع الزمالك فى كأس مصر، مشدداً على رفضه فكرة التهاون والتقصير فى تنفيذ التكليفات الفنية فى المباريات.

ويدرس طارق العشرى، المدير الفنى لفاركو، مباريات الزمالك بالدورى وكأس مصر، وعلى رأسها مباراته الأخيرة مع الاتحاد السكندري، والتى فاز بها الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف في الدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف كتيبة أوسوريو، بحثاً عن تأشيرة الصعود لدور الثمانية بالكأس.

ويستعد فاركو لمواجهة الزمالك فى دور الستة عشر بكأس مصر والمقرر لها الجمعة القادمة باستاد القاهرة الدولي.

في سياق آخر، يحرص طارق العشري، المدير الفني لفاركو، على رفع الحمل البدني للاعبيه عن طريق تكثيف التدريبات اليومية لاستعادة الفورمة الفنية والبدنية بعد فترة توقف الدوري استعدادا لمواجهة الزمالك.

ويحتل فاركو المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 14 مواجهة وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا