شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤجل سياسة التدوير فى حراسة المرمى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر تأجيل فكرة مناقشة تطبيق سياسة التدوير فى مركز حراسة المرمى خلال مباريات الدوري، بدءاً من مباراة حرس الحدود والمؤجلة من الأسبوع الـ16، لحين الانتهاء من مباريات حسم الدوري، فى ظل حاجة المارد الأحمر لـ15 نقطة لضمان التتويج بالدرع الـ43 فى تاريخه، ومن ثم يفكر فى تطبيق سياسة التدوير بمركز حراسة المرمى.

وينوي مارسيل كولر الاعتماد على محمد الشناوي في المباريات القادمة في الدوري حتى الانتهاء من حسم لقب الدوري، ومن ثم التفكير فى تطبيق سياسة التدوير بحراسة العرين الأحمر، ومنح الفرصة للثنائي علي لطفي ومصطفى شوبير، بعدما قدما مستويات طيبة خلال ظهورهما بالمباريات في غياب الشناوي ، خاصة مصطفى شوبير الذي ظهر بمستوى متميز خلال حراسة عرين الأهلي بمباريات الدوري وذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلى لمواجهة حرس الحدود فى التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري حاليا بشكل مؤقت برصيد 64 نقطة من لعب 30 مباراة، بينما يأتي الأهلي في الوصافة برصيد 62 نقطة من لعب 24 مباراة فقط، ولديه 7 مباريات مؤجلة لظروف مشاركته في بطولة أفريقيا.