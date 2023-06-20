شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يبحث عن وديات قوية للمنتخب فى سبتمبر وأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد خالد غرابة، مدير المنتخب الوطنى، أن منتخب مصر تلقي عروضاً من البرازيل وكولومبيا لخوض مباراة ودية، لكننا رفضنا الاتفاق معهما بسبب عدم وضوح الرؤية فى موعد مباراة غينيا، وبعد تحديد موعد المباراة يوم 31 مايو تحركنا لخوض مباراة ودية ولم نجد منتخبات كثيرة لم تتفق على مباريات ودية لذلك اتفقنا مع جنوب السودان.

وأضاف مدير المنتخب، أن توقيت مباراة منتخب غينيا حرم المنتخب من مواجهة فريق قوى فى هذا التوقيت، قائلا، "مباراة جنوب السودان كان لها ظروف خاصة بسبب توقيت مباراة غينيا، وكان فيه أكثر من منتخب قوى طلب مواجهتنا ولكن لم نستطع أن نلتزم معهم بسبب مباراة غينيا".

وبدأ روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب، البحث عن تجهيز مباريات ودية قوية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، لتجهيز المنتخب استعداداً لبطولة أمم أفريقيا التى تقام فى كوت ديفوار خلال شهر يناير 2024.

من ناحية أخرى، قال محمد خالد غرابة مدير المنتخب، "لا ننظر فقط إلى اللاعبين الكبار ولكن نتابع أيضا الناشئين، وضم 6 لاعبين من فريق 2003 رسالة لهم أنهم تحت أعيننا ونضعهم فى اعتبارنا".