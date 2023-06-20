شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يبحث عن وديات قوية للمنتخب فى سبتمبر وأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف مدير المنتخب، أن توقيت مباراة منتخب غينيا حرم المنتخب من مواجهة فريق قوى فى هذا التوقيت، قائلا، "مباراة جنوب السودان كان لها ظروف خاصة بسبب توقيت مباراة غينيا، وكان فيه أكثر من منتخب قوى طلب مواجهتنا ولكن لم نستطع أن نلتزم معهم بسبب مباراة غينيا".
وبدأ روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب، البحث عن تجهيز مباريات ودية قوية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، لتجهيز المنتخب استعداداً لبطولة أمم أفريقيا التى تقام فى كوت ديفوار خلال شهر يناير 2024.
من ناحية أخرى، قال محمد خالد غرابة مدير المنتخب، "لا ننظر فقط إلى اللاعبين الكبار ولكن نتابع أيضا الناشئين، وضم 6 لاعبين من فريق 2003 رسالة لهم أنهم تحت أعيننا ونضعهم فى اعتبارنا".
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