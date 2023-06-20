النصر السعودي يواجه سيلتا فيجو في البرتغال

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي نظيره سيلتا فيجو الاسباني، في لقاء ودي خلال معسكر الفريق السعودي في البرتغال استعدادا للموسم المقبل.

وأعلن كارلوس مورينيو رئيس نادي نظيره سيلتا فيجو الاسباني، أن فريقه سيواجه النصر السعودي يوم 17 يوليو المقبل في البرتغال على أن يواجه بنفيكا البرتغالي يوم 22 من نفس الشهر. .

ويقيم نادي النصر معسكره التحضيري للموسم الجديد في البرتغال اعتباراً من 3 يوليو، قبل أن يغادر إلى اليابان لخوض مباريات الجولة الآسيوية التي يواجه خلالها باريس سان جيرمان الفرنسي يوم 25 يوليو وانتر ميلان الإيطالي يوم 27 يوليو، يعود بعدها للمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية العربية.

يبحث نادي النصر السعودي الدخول في مفاوضات مع الدولي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي، لضمه خلال فترة الانتقالت الصيفية المقبلة.

ويأتي سعى نادي النصر للتعاقد مع نجم إنتر ميلان، في ظل السياسات الجديدة التي وضعتها المملكة العربية السعودية للارتقاء بمنظومة كرة القدم وفقا لرؤية 2030.

وقالت صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية أن نادي النصر يستعد لتقديم عرض قوي للتعاقد مع بروزوفيتش.

وأشارت الصحيفة الإيطالية أن بروزوفيتش أصبح هدفًا رئيسيا لنادي النصر السعودي لضمه في الانتقالات الصيفية الحالية لاسيما وأن موقف اللاعب مع إنتر ميلان لا يزال غامضا.

وأكدت لا جازيتا ديلو سبورت أن إنتر ميلان لا يمانع رحيل بروزوفيتش من أجل الاستفادة المادية من عملية البيع، ولكن الصفقة تتوقف على موقف اللاعب من خطوة الانضمام إلى كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي أم لا.

وتشير الصحيفة أن إنتر ميلان يستهدف الاستفادة المالية من بيع بروزوفيتش، لإتمام صفقة ضم دافيد فراتيسي لاعب وسط ساسولو.

ويمتلك بروزوفيتش صاحب الـ30 عاماً عقدا مع نادي انتر ميلان حتى صيف عام 2026.

وخاض بروزوفيتش 330 مباراة مع إنتر ميلان بكافة المسابقات منذ انضمامه من دينامو زغرب في 2016، وسجل اللاعب 31 هدفاً وصنع 43 تمريرة حاسمة لزملائه.