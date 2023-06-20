شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يطلب تدعيم 4 مراكز فى الزمالك قبل الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على المراكز التي تحتاج لتدعيم فى الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل دعم فريقه بعناصر مميزة، وسد جميع الثغرات، حتي يتمكن الفريق من المنافسة بقوة على جميع البطولات التي سينافس عليها في الموسم المقبل، وبدايتها ستكون البطولة العربية التي من المنتظر أن تنطلق يوم 28 يوليو المقبل.

وعقد أوسوريو جلسة مع مسئولي الكرة بالقلعة البيضاء، حدد خلالها المراكز التى تحتاج لتدعيم، ورصد فى الوقت الحالي 4 مراكز فى الفريق الأبيض تحتاج لدعمها بصفقات مميزة، وبدأت إدارة الكرة التحرك بقوة فى هذا الملف، من أجل تلبية طلبات المدرب الكولومبي، لاسيما أن إدارة الزمالك ترغب فى بناء فريق قوى يتمكن من إعادة البطولات للقلعة البيضاء من جديد.

في سياق متصل، رحب خوان كارلوس أوسوريو بمقترح عودة يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق، المعار لنادى الحزم السعودى، حتى نهاية الموسم، وذلك بداية من الموسم المقبل، وحرص أوسوريو على مشاهدة بعض مباريات يوسف أوباما مع التعاون السعودى ما دفعه لإبداء ترحيبه بعودة اللاعب لصفوف القلعة البيضاء، وعدم تجديد إعارته للفريق السعودى فى الموسم الجديد.

وتواجد أوباما فى مران الزمالك الأربعاء الماضى لزيارة زملائه والإطمئنان عليهم، وعقد جلسة مع أوسوريو، اتفق فيها الطرفان على بعض الأمور المهمة التى تخص اللاعب، كما أكد الكولومبى لـ يوسف أوباما أنه من اللاعبين المميزين الذين يحتاجهم الفريق فى الفترة المقبلة.