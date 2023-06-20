شكرا لقرائتكم خبر عن توقف مفاوضات منتخب مصر مع لاعب فياريال الإسبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توقفت مفاوضات اتحاد الكرة ومسئولى منتخب مصر مع اللاعب هيثم حسن، مهاجم فياريال الإسبانى، للانضمام لمنتخب مصر فى المرحلة المقبلة، ضمن خطة المنتخب للبحث عن لاعبين مميزين من مزدوجى الجنسية.

وقال محمد غرابة، مدير المنتخب الوطنى، إنه كانت هناك محاولات لاستدعاء هيثم حسن لاعب فياريال الإسباني فى المعسكرات الماضية ولكن تعثرت تلك المفاوضات. وقال غرابة إن اللاعب هيثم حسن ينتظر فرصة لتمثيل منتخب أوروبي كبير، وفى حال عدم نجاحه فى ذلك سيمثل منتخب مصر، موضحاً أن اللاعب لديه طموحات كبيرة.

وبات هيثم حسن مطلباً مهماً لمنتخب مصر الأول، ويسعى الجهاز الفني للفراعنة للاستفادة من خدماته خلال الفترة المقبلة، بعدما أعلن وائل جمعة مدير المنتخب عن ترشيحه للنجم المغمور للانضمام للمنتخب الوطني.

وانضم اللاعب الشاب خلال الميركاتو الصيفي الحالي لنادي ميرانديس فى دوري الدرجة الثانية الإسبانية، معارا من فياريال الذى يرتبط معه بعقد يمتد حتى عام 2022، وتبلغ قيمته السوقية بحسب ترانسفير ماركت 2 مليون يورو.

ويلعب هيثم حسن في مركز الجناح الأيسر المهاجم، كما يجيد اللعب جناح أيمن مهاجم وكذلك مهاجم وهمى ورقم 9 وفى قلب الهجوم.

وولد هيثم حسن في فرنسا عام 2002، كما تخرج فى مدرسة شبان نادي باريس إف سي قبل أن ينضم خلال عام 2017 لصفوف شاتورو.