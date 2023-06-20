شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق البطولة العربية لألعاب القوى فى المغرب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، اليوم، منافسات البطولة العربية لألعاب القوى، والتى تقام فى الفترة من 20 إلى 24 يونيو الجارى بالمغرب، وتضم قائمة المنتخب كلا من بسنت حميدة، إسراء عويس، إيناس غريب، إنجى طارق، لينا عمرو، روان أيمن، مرام محمود، ودينا الطباع.

وعلى مستوى الرجال يشارك، مصطفى الجمل، مصطفى عمرو، إيهاب عبد الرحمن، حسام سلامة، مصطفى محمود، أحمد طاهر، شهاب عبد العزيز، أحمد قناوى، محمد مجدى حمزة، مصطفى غريب، أحمد طارق، يوسف بدوى، سالم محمد سالم، محمد رجب، محمد مجدى، على أشرف، وتامر أشرف.

وكان الفوج الأول من البعثة غادر إلى المغرب أول أمس الأحد بينما يطير الفوج الثانى غدا الأربعاء.

يذكر أن بسنت حميدة لن تشارك فى دورة الألعاب العربية التى ستقام بالجزائر فى إطار استعدادها للمشاركة فى البطولات المؤهلة لاولمبياد باريس.