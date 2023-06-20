شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد 6 لاعبين فى مران اليوم استعداداً لمباراة الحدود فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
وأغلق لاعبو الأهلى ملف بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد التتويج باللقب الـ11 فى تاريخ النادى، وبدأ الفريق فى التجهيز للمرحلة المقبلة والتى تبدأ بمباراة حرس الحدود المقرر لها التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى المصرى.
ويرغب الجهاز الفنى للأهلى فى التركيز فى بطولة الدورى التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.
ويحتاج الأهلى الوصول للنقطة 77 فى جدول مسابقة الدورى، من أجل حسم درع الدورى وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 فى حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.
ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدورى المصرى حاليا بشكل مؤقت برصيد 64 نقطة من لعب 30 مباراة، بينما يأتى الأهلى فى الوصافة برصيد 62 نقطة من لعب 24 مباراة فقط، ولديه 7 مباريات مؤجلة لظروف مشاركته فى بطولة أفريقيا.
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