شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستعجل الأهلى لضم المهاجم الأجنبى قبل نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي إدارة النادى بضرورة استعجال حسم ملف المهاجم الأجنبي السوبر الذي ينوي التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم هجوم فريقه فى الموسم المقبل، وتعويض النقص في هذا المركز بعدما سبق وطلب ضم مهاجم أجنبي فى فترتى انتقالات فى بداية الموسم الحالي والميركاتو الشتوى، ولكن الإدارة لم تنجح فى تلبية طلبه.

جاء طلب كولر باستعجال إدارة الأهلي باعتبار أن كل الأندية بدأت توفير احتياجاتها من اللاعبين الأجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، باعتبار أن غالبية الدوريات على مستوى العالم انتهت بشكل رسمي، وطالبهم بعدم الانتظار لحين انتهاء مسابقة الدوري المصري، لأنه وقتها لن يكون هناك لاعبين مميزين في سوق الانتقالات من أجل اختيار مهاجم سوبر من بينهم.

ويضع مارسيل كولر التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر على رأس أولوياته في صفقات الموسم الجديد، في ظل رغبته فى ضم مهاجم يجيد استغلال الفرص والتي يعاني منها الفريق الأحمر منذ بداية الموسم، واضطر للاستعانة بأكثر من مهاجم من أجل التغلب على هذه الأزمة.

ويستعد الأهلى لمواجهة حرس الحدود فى التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري