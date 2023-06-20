شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الشحات يحسم تجديده للأهلى اليوم وموليكا خارج الصورة وحمدى ينتقل للوكرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن حسين الشحات صانع ألعاب الأهلى سوف يخطر ناديه بقراره النهائى سواء بالرحيل أو الاستمرار مع القلعة الحمراء اليوم.
وقال شوبير في برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم: "أمير توفيق سيعقد جلسة اليوم مع حسين الشحات لاعب الفريق لحسم ملف تمديد تعاقده مع الفريق".
ويضيف شوبير:" جلسة اليوم قد تكون الأخيرة بين الأهلى والشحات، مسئولو الأهلى يشعرون بالغضب وينتظرون القرار النهائي من اللاعب خاصة أن كل طلباته تمت الموافقة عليها سواء المطالب المادية التي طلبها أو حتى نسبة المشاركة من الممكن أن يتم إعفاؤه منها".
ويقدم حسين الشحات مستويات طيبة مع الأهلي الفترة الأخيرة، سواء في بطولة كأس العالم للأندية أو بطولة الدوري وأخيرا دوري أبطال أفريقيا، وهو ما دفع الجهاز الفني للموافقة على تجديد عقده ومنح إدارة التعاقدات الضوء الأخضر لتجديد عقد اللاعب، فى ظل حاجة الأهلي لجهوده خلال الفترة المقبلة.
كما كشف أحمد شوبير أن النادى الأهلى دخل مفاوضات متقدمة مع مهاجم عربى صغير السن للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مشدداً على أن موليكا بات خارج حسابات القلعة الحمراء.
وقال شوبير: "الأهلى دخل مفاوضات متقدمة للغاية مع مهاجم عربى متميز صغير السن بناء على طلب كولر لتدعيم خط هجوم الفريق بالموسم الجديد".
ويضيف شوبير: "موليكا خارج حسابات الأهلى بسبب المطالبة المادية المبالغ فيها لناديه التركى".
وتابع شوبير: "مفاوضات الأهلى مع فيوتشر لضم بوبو مازالت مستمرة والأهلى واللاعب متمسكين بإتمام الصفقة ولكن يتبقى القرار النهائي لمسئولى فيوتشر وحتى الان الأمور ليست واضحة".
وأكمل شوبير: "صعود الجونة للدورى الممتاز أسهم فى حل مشكلة الأهلى مع لاعبه والتر بواليا، العلاقة الطيبة بين الناديين تؤكد أن بواليا سيعود للجونة في الموسم الجديد، وكذلك قد يعود برونو سافيو لناديه بوليفار البوليفى الذى يسير بصورة طيبة للغاية في الفترة الأخيرة".
وأضاف "أيمن اشرف عقده انتهى مع الأهلى وكولر رافض استمراره واللاعب قد ينتقل للزمالك لان أوسوريو طالب لاعب يجيد اللعب بالقدم اليسرى".
وعن صفقة حمدى فتحى علق شوبير: "الأهلى أنهى كل التفاصيل مع الوكرة القطرى مقابل 3 ملايين دولار بجانب 500 ألف دولار بونص خاص بالمشاركات".
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