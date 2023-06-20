شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الشحات يحسم تجديده للأهلى اليوم وموليكا خارج الصورة وحمدى ينتقل للوكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن حسين الشحات صانع ألعاب الأهلى سوف يخطر ناديه بقراره النهائى سواء بالرحيل أو الاستمرار مع القلعة الحمراء اليوم.

وقال شوبير في برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم: "أمير توفيق سيعقد جلسة اليوم مع حسين الشحات لاعب الفريق لحسم ملف تمديد تعاقده مع الفريق".

ويضيف شوبير:" جلسة اليوم قد تكون الأخيرة بين الأهلى والشحات، مسئولو الأهلى يشعرون بالغضب وينتظرون القرار النهائي من اللاعب خاصة أن كل طلباته تمت الموافقة عليها سواء المطالب المادية التي طلبها أو حتى نسبة المشاركة من الممكن أن يتم إعفاؤه منها".

وتابع شوبير: "حسين الشحات قد يخطر الأهلى بالموافقة على الاستمرار ووقتها سيتم تمديد التعاقد أو قد يخطرهم باتخاذه قرار الرحيل ووقتها سوف يشكره الأهلى وسيتم توجيه الشكر بنهاية الموسم بعد نهاية مباريات الدوري".

ويقدم حسين الشحات مستويات طيبة مع الأهلي الفترة الأخيرة، سواء في بطولة كأس العالم للأندية أو بطولة الدوري وأخيرا دوري أبطال أفريقيا، وهو ما دفع الجهاز الفني للموافقة على تجديد عقده ومنح إدارة التعاقدات الضوء الأخضر لتجديد عقد اللاعب، فى ظل حاجة الأهلي لجهوده خلال الفترة المقبلة.