شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يدخل دائرة اهتمامات سموحة فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل ناصر ماهر، صانع ألعاب فريق فيوتشر، دائرة اهتمامات نادى سموحة فى ميركاتو الصيف المقبل، وذلك بناءً على توصية أحمد سامى مدرب الفريق السكندرى.

وانتظم ناصر ماهر صانع ألعاب فيوتشر، فى مران الفريق الذى أقيم أمس الاثنين، وذلك بعد الانقطاع عن التدريبات لـ4 أيام متتالية دون إذن من الجهاز الفنى، وتواصل مسئولو فيوتشر مع اللاعب لإنهاء الأزمة استعدادًا للقاء المرتقب أمام المصرى فى كأس الرابطة.

ويستعد فيوتشر لمواجهة المصرى يوم 24 يونيو الجارى فى نصف نهائى كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، حيث يدافع فيوتشر عن اللقب الذى يحمله عن النسخة الماضية.

وكان فيوتشر قد تغلب مؤخراً على الهلال الليبى بهدف نظيف سجله حاجى بارى مهاجم الفريق، خلال اللقاء الودى الذى جمع الفريقين الخميس الماضى استعداداً لمواجهة المصرى.

ويحمل فيوتشر لقب كأس رابطة الأندية المصرية فى نسختها الأولى، التى أقيمت الموسم الماضى، وذلك بعد الفوز فى المباراة النهائية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى برصيد 57 نقطة، حصدها أبناء على ماهر بعد خوض 30 جولة، حيث فاز فيوتشر فى 15 مباراة وتعادلوا فى 12 لقاء وخسروا 3 مواجهات فقط، وسجل لاعبو فيوتشر 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفاً آخر.