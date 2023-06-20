رونالدو قبل مباراته الـ200: الطريق مع المنتخب لن ينتهي قريباً

المنامة - ياسر ابراهيم - يقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من خوض مباراته رقم 200 مع منتخب بلاده، بحال شارك في اللقاء أمام أيسلندا يوم الثلاثاء، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2024) الصيف المقبل في ألمانيا.



وقال رونالدو في مؤتمر صحافي اليوم الإثنين، عشية مواجهة آيسلندا في ريكيافيك ضمن منافسات المجموعة العاشرة: "طالما هناك حافز وشغف، هناك ترحيب من كلّ المحيطين بي بوجودي ومشاركتي وقيادتي، فلن أترك المنتخب".



وتابع لاعب فريق النصر السعودي "الطريق مع المنتخب لن ينتهي قريباً، طالما أنني قادرٌ على المساعدة وتسجيل الأهداف والأداء الجيد".



وأردف النجم البرتغالي: "خوض 200 مباراة دولية ليس بالأمر السهل، هو يظهر الشغف والحب تجاه المنتخب، أريد مواصلة اللعب وإسعاد عائلتي وأصدقائي، وكلّ الشعب البرتغالي، لأن المسيرة كانت طويلة ولكنها لن تنتهي قريباً".



العربي الجديد

