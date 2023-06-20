شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وفاركو فى كأس مصر والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الزمالك تدريباته اليومية استعداداً لمباراة فاركو في بطولة كأس مصر وهي البطولة التى يسعى الأبيض للفوز بها بعدما تضاءلت فرص تتويج بالدوري الموسم الجاري.

يلعب الزمالك مع فاركو في الثامنة والنصف من مساء الجمعة المقبل بإستاد القاهرة الدولي في دور الـ16 لكأس مصر.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الزمالك وفاركو وتُقيم القناة أستوديو تحليلي قبل إنطلاق المباراة وبعدها في وجود نُخبة من الخبراء والمحللين. عودة عواد لتدريبات الزمالكشارك محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر. عودة عواد لتدريبات الزمالكشارك محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر.

جاء ذلك عقب تعافي الحارس من الإصابة التي عاني منها في الفترة الماضية وهي عبارة عن مزق عضلة السمانة، وخضع بسببها لبرنامج تأهيلي و علاجي حتي تماثل للشفاء بشكل نهائي.

وشارك محمد عواد في الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب مران الحراس، بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل كامل و طبيعي استعدادا للمواجهة المقبلة أمام فاركو .

كما انتظم مصطفى شلبي جناح الفريق في التدريبات الجماعية، وانتهى اللاعب من أداء البرنامج التأهيلي الذي وضعه له الجهاز الفني خلال الأيام الماضية، بسبب شكواه من إجهاد عضلي ، وشارك مصطفى شلبي في التدريبات التأهيلية والبدنية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي خلال مران اليوم.