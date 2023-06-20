شكرا لقرائتكم خبر عن ذهبيتان وست برونزيات للأولمبياد الخاص بدورة الألعاب العالمية قبل منافسات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق لاعبى بعثة الأولمبياد الخاص ميداليات متنوعة "ذهب وفضة وبرونز"، فى منافسات دورة الألعاب العالمية، خاصة في الجمباز الإيقاعي حيث حققت رحمة خالد الذهبية الأولى لمصر بالطوق كما حصلت على فضية الشريط وبرونزيتي الكرة والحبل ، لتضيف زميلتها ديانا شعبان الذهبية الثانية في الكرة وبرونزيتين في الشريط والطوق لترفع رصيدها الى اربع ميداليات ذهبية وثلاث برونزيات كما حصلت على المركز الخامس في الحبل ، وفي العاب القوى حصلت ايه نصر على شارة مشاركة في دفع الجلة .



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ومع زيادة وتيرة الاحداث في اليوم الثالث من أيام الألعاب يدخل لاعبو مصر في منافسات قوية ففي الفروسية تقام نهائيات مسابقات الترويض تقسيم CIمن خلال اللاعبة دينا عاصم واللاعب مؤمن الغلبوني، وفى الهوكي في مرحلة النهائيات مجموعات (بلجيكا - المانيا - اسبانيا-مصر، حيث تلتقي مصر مع اسبانيا في المباراة الأولى وفى المباراة الثانية تلتقي مصر مع المانيا أما في كرة القدم فتشهد مباريات التقسيم لقاء مصر مع اروبا، اما في تنس الطاولة فهناك مباراة في تقسيم زوجي رجال

وتتواصل الاحداث والمباريات المتلاحقة ففي كرة السلة بنات نهائيات مجموعات (مصر - كوت ديفوار - فنلندا – الامارات، والبداية مع مباراة مصر و كوت ديفوار، وفى الجودو هناك تقسيم بنين للاعب مصطفي عبدالمجيد، وتقسيم بنات ياسمين محمد سليم، و البوتشي هناك نهائيات فردي رجال ابراهيم رشيد، و اسلام محمد، اما الريشة الطائرة فتشهد فردي بنين بين مصر و العراق ويمثل مصر خالد رأفت وعبدالرحمن صلاح بالإضافة الى مباريات اخري لم تحدد بعد.

أما الدراجات فهناك تقسيم ٥ كيلو متر طريق ويشارك فيها ايمان سيد زين وحسام شعبان، أما التنس فيشهد تقسيم زوجي موحد رجال وسيدات مريم بدر و سلمي احمد وسيد حمدي وعبدالرحمن إبراهيم، اما رفع الأثقال فهناك نهائيات سيدات الرفعات الصدرية – الميتة واللاعبة محاسن حسن .

وتشهد العاب القوي مشاركة اللاعب محمد على في نصف نهائي دفع الجلة، بينما يشارك في النهائي محمود البهواشي ٢٠٠ م عدو ، وتشارك في نصف النهائي مريم محمد في دفع الجلة ، وتشارك في نهائي ٢٠٠ م عدو ايه نصر، ويشهد هذا اليوم تتويج سباق ٢٠٠ م عدو البنات وتتويج سباق ٢٠٠ م عدو بنين ، اما السباحة فتشهد نهائيات سباق ٥٠ م صدر والسباح ادهم اشرف ، ونصف نهائي سباق تتابع ٤ x ٥٠ م حرة يشارك فيه كل من ادهم اشرف، سلمي شبانه‘ شهاب الدين عادل، سحر ابوهاشم، بالإضافة الى نصف نهائي سباق ٥٠ م حره والذى يشارك فيه ادهم اشرف وسلمي شبانه.

شارك فريق البوتشي المصري في حدث unified experience بمشاركة النجمة الامريكية اشلي جوود وروبرت شرايفر عضو مجلس إدارة الاولمبياد الخاص الدولي، وكانت مباراة مثيرة حيث تمكن فريق البوتشي في علي ميداليات تذكارية بحضور مارك شرايفر أحد أبناء عائلة يونيس كنيدى شرايفر مؤسسة حركة الاولمبياد الخاص العالمية.وذلك ضمن الرياضات الموحدة أحد اهم مبادرات الاولمبياد الخاص والتي يشارك فيها اللاعبون المعاقين فكريا في فريق واحد مع غيرة من المعاقين .

• منتخب الريشة الطائرة التقي بالأبطال الأولمبيين الدنماركي النجم بيتر جاد ، والالماني النجم مارك زويبلير واهدي ابط

• ال الريشة الطائرة بالأولمبياد الخاص المصري بعد الهدايا التذكارية الفرعونية .

ومع انطلاق منافسات الألعاب العالمية بشكل رسمي وترقبا لإعلان النتائج الرسمية فور انتهاء المسابقات قامت اللجنة المنظمة على موقعها الرسمي باعتماد اللغة العربية أحد اللغات الرسمية للألعاب مع الإنجليزية والألمانية والفرنسية والاسبانية والصينية

وأقامت اللجنة المنظمة للألعاب العالمية مهرجانا لصغار السن من اللاعبين، والذي شهده عدد كبير من ضيوف الألعاب خاصة من رؤساء الوفود، والذى يهدف الى ربط الطفل من سن عامين الى سبع أعوام في ممارسة الرياضة والتعلق بها ، حيث يعتبر البرامج الرياضية والترفيهية للأطفال ممن لديهم إعاقة فكرية ، حيث يقدم البرنامج المهارات الرياضية الأساسية، مثل الجري وركل الكرة وتسديها على المرمى ورميها . كما يقدم هذا البرنامج للعائلات والمعلمين ومقدمي الرعاية وأفراد المجتمع فرصة لمشاركة متعة الرياضة مع جميع الأطفال، حيث يوفر البرنامج للأطفال المشاركين الأنشطة والألعاب التي تلبي مستويات مهاراتهم وقدراتهم الفردية، مع السماح لهم باللعب معًا في بيئة ممتعة وشمولية.

ويركز البرنامج على تقدير جميع الأطفال لمواهبهم وقدراتهم، حيث يشارك الأطفال من جميع القدرات ويستفيدون جميعًا.

من ناحية أخرى أقامت اللجنة المنظمة حفلا فنيا عبارة عن كرنفال بالملابس الشعبية والتراثية، حيث حرص عدد كبير من وفود الدول المشاركة في الألعاب والبالغ عددهم 190 دولة على المشاركة في هذا المهرجان بأزيائهم الشعبية والتراثية، وشارك عدد من المصرين رجال ونساء بالجلباب المصري المميزة والجلابية الفلاحي للمرأة المصرية، وتبارى الافارقة في إظهار أزيائهم الشعبية والتي تتميز الالوان المفرحة والمبهجة فكان مهرجانا مبهجا ومفرحا في نفس الوقت، وشهد مشاركة عدد كبير من الدول المشاركة بالألعاب العالمية.

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