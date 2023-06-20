شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس المقبل.. مؤتمر صحفى للإعلان عن إنطلاق بطولة " QADYA " فى مدينتى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعقد بعد غد الخميس مؤتمر صحفي للإعلان عن انطلاق النسخة الثالثة لبطولة "QADYA" بنادي مدينتي، أحدث البطولات الدولية للفنون القتالية المختلطة MMA.

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ومن المقرر عقد المؤتمر الصحفي في الكلوب هاوس بنادي مدينتي الرياضي الساعة 11.00 صباح بعد غد الخميس 22 يونيو بحضور مختلف وسائل الإعلام والقنوات الفضائية.

وتقام البطولة في نادي مدينتي الرياضي يوم الجمعة القادم 23 يونيو - بالتعاون بين مجموعة طلعت مصطفى و FANARAH SPORTS - بمشاركة 24 لاعباً مصرياً وأجنبياً. وأعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن إتاحة شركة "تذكرتي" لتذاكر حضور مباريات البطولة بنادي مدينتي اضغط هنا..

وتأتي استضافة نادي مدينتي الرياضي لبطولة " QADYA " استكمالاً للنجاح الكبير الذى حققته مدينتي في استضافة العديد من البطولات الدولية ، منها بطولة كأس العالم للاسكواش للسيدات وبطولة السلسلة الدولية لمحترفي الجولف "الاشيان تور" ، لتصبح مدينتي مقصداً للبطولات الرياضية العالمية ، وذلك في إطار حرص مجموعة طلعت مصطفى على استضافة كبرى البطولات بمختلف الألعاب الرياضية بمشاركة أفضل لاعبي العالم لتشجيع السياحة الرياضية، وتقديم وجهة مشرفة للرياضة المصرية.