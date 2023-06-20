شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن غنام محمد لاعب فيوتشر بعد دخوله دائرة اهتمامات الزمالك.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف غنام محمد لاعب وسط فريق فيوتشر، عن حقيقة اهتمام نادي الزمالك بضمه في الميركاتو الصيفي المرتقب، وذلك بعدما تألق اللاعب مع فريقه في الموسم الجاري، ليلفت أنظار المنتخب الوطني بقيادة روي فيتوريا، وينضم إلى معسكر الفراعنة الأخير.

قال غنام محمد في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: "أسمع عن اهتمام الزمالك وأي تفاوض يتم من خلال النادي ولم يتحدث معي أي شخص وعقدي مع فيوتشر مستمر لموسمين جديدين، أركز مع فيوتشر ولدينا مباراة في نصف نهائي كأس الرابطة، وفيما يخص العروض النادي هو من سيحدد مصيرها وأنا تحت أمر النادي ونحلم بتحقيق بطولة مع النادي".

ونستعرض أهم 7 معلومات عن لاعب فيوتشر في السطور التالية:

السن: 26 سنة

القيمة التسويقية: 400 ألف يورو

المركز: لاعب وسط

ينتهي عقده مع فيوتشر في: 2025

لعب لـ 3 أندية: الجونة، الإنتاج الحربي وفيوتشر

شارك مع فيوتشر في: 58 مباراة سجل 3 أهداف وصنع هدف

شارك في: 111 مباراة بالدوري سجل 6 أهداف وصنع 3