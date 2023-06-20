أبرز ما تريد معرفته عن أمبرويسي أيونجو المرشح للانضمام إلى الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - دخل أمبرويسي أيونجو لاعب منتخب الكاميرون اهتمامات نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية في ظل بحث إدارة القلعة البيضاء عن تدعيم صفوف الفريق الأبيض بصفقات أجنبية قوية.

وتسعى إدارة نادي الزمالك واللجنة الفنية لاختيار صفقات قوية لتدعيم صفوف الفريق بعد خسارة المنافسة على معظم البطولات في الموسم الحالي.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتازبرصيد 53 نقطة.

ويبدو أن الزمالك يرغب في تدعيم مركز الظهير الأيسر بعدما كشفت تقارير صحفية كاميرونية عن تحرك فريق ميت عقبة لضم مبرويسي أيونجو.

وبحسب شبكة "Sport Glitz" فإن الزمالك دخل في مفاوضات مع الظهير الأيسر الكاميروني أمبرويسي أيونجو، وقدم بالفعل عرضًا للاعب المتوج بكأس أمم إفريقيا مع منتخب بلاده عام 2017.

أمبرويسي أيونجو



وإليكم أبرز المعلومات عن الكاميروني أمبرويسي أيونجو المرشح للانضمام إلى الزمالك :

1- يعد أمبرويسي أيونجو من مواليد 22 يونيو 1991.

2- يبلغ أمبرويسي أيونجو من العمر 31 عامًًا.

3- يجيد اللعب كمدافع وظهير أيسر.

4- تبلغ قيمته التسويقية على موقع “ترانسفير ماركت” العالمي مليون يورو.

5- لا يرتبط بأي عقد في الوقت الحالي منذ الموسم الماضي بعدما رحل عن صفوف مونبيليه الفرنسي في شهر يوليو لعام 2022.

6- خاض تجربته الاحترافية الأولى عام 2014 عندما انتقل من صفوف القطن الكاميروني إلى فريق نيويورك ريد بولز الأمريكي ثم رحل إلى فريق فريق مونتريال في عام 2015.

7- خاض تجربتين في القارة الأوروبية بعدما لعب ضمن صفوف مونبيليه الفرنسي وكراسنودار الروسي.

8- سبق لـ أمبرويسي أيونجو التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية مع منتخب الكاميرون في عام 2017 بعد الفوز على مصر في المباراة النهائية.



9- خاض أمبرويسي أيونجو 195 مباراة خلال مسيرته الكروية مع كل الأندية، وسجل 7 أهداف بينما صنع 13 آخرين.



10- شارك مع منتخب الكاميرون في 46 مباراة دولية، وصنع 3 أهداف بينما صنع هدفًا.

11- في موسمه الأخير مع مونبيليه خاض 10 مباراة في جميع المسابقات، وسجل هدفًا بينما لم يصنع أي أهداف.

12- كان راتبه مع فريق مونبيليه يبلغ 400 ألف دولار لمدة موسمين.