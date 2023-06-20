أول تعليق من رودي جارسيا بعد تدريب نابولي

ياسر رشاد - القاهرة - كتب الفرنسي رودي جارسيا رسالة لجماهير نابولي بخصوص الترحيب به خلال حفل التقديم كمدرب ،. وتولي مهام الفريق خلال الموسم الجدييد خلفًا للمدرب لوتشيانو سباليتي الذي رحل بعد نهاية الموسم الماضي.

ونشر رودي جارسيا مدرب الفريق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بتغريدة قائلا :" أشكر مشجعي نابولي على الترحيب الحار اليوم و الطاقة المنقولة.

أضاف:" حان الوقت الآن للعمل من أجل الاستمرار في النمو ومحاولة تحقيق أشياء عظيمة معًا".

صرح خلال حفل التقديم قائلا:" "يجب أن يكون هذا الفريق متواضعًا وطموحًا. بدون عرق لا تذهب إلى أي مكان ".

في سياق متصل ، و صل مشوار رودي جارسيا مع النصر السعودي إلى خط النهاية بعدما قررت إدارة الزعيم إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب الفرنسي.

وجاءت إقالة رودي جارسيا بعد تعادل تعادل النصر أمام الفيحاء بدون أهداف ضمن الجولة 23 من دوري روشن السعودي.

وتعرض الفرنسي رودي جارسيا للإقالة قبل استكمال موسمه الأول في الدوري السعودي للمحترفين.

رودي جارسيا

وتعد إقالة رودي جارسيا من النصر هي ثاني أسرع إقالة خلال مسيرته التدريبية بعدما قضى 286 يومًا فقط.

وخاض جارسيا 26 مباراة مع النصر السعودي في مختلف المسابقات، وقد تمكن من تحقيق الفوز في 18 مباراة بينما تعادل في 3 مباريات ولم يخسر سوى 3 لقاءات.

واستخدم رودري جارسيا 31 لاعبًا خلال مبارياته مع النصر السعودي، ويعتبر الثنائي عبدالإله العمرى وعبدالله الخيبرى هما الأكثر مشاركة في فترة المدرب الفرنسي برصيد 25 مباراة.

وتمكن رودي جارسيا قبل إقالته من وضع النصر في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن اتحاد جدة صاحب المركز الأولبرصيد 56 نقطة.

ويعد النصر هو أكثر فريق تسجيلًا للأهداف في الموسم الجاري من الدوري السعودي بعدما سجل 49 هدفًا متساويًا مع الشباب.

ويحتل النصر المركز الثاني في قائمة أكثر الفرق في عدد التمريرات برصيد 11738 تمريرة خلال 23 مباراة في الدوري السعودي.

كما يعتبر ثاني أكثر الفرق في عدد التسديدات برصيد 344 تسديدة منها 127 تسديدة على المرمى.

وحافظ النصر على شباكه نظيفة من الأهداف تحت قيادة رودي جارسيا في 13 مباراة كثاني أكثر الفرق في عدد مرات الكلين شيت بالدوري السعودي.