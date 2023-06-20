مصر تضمن 3 ميداليات جديدة في بطولة أفريقيا للسلاح

ياسر رشاد - القاهرة - ضمنت مصر الحصول على 3 ميداليات جديدة في بطولة أفريقيا للسلاح للرجال والسيدات التي تقام في الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتأهل ثلاثي منتخب سلاح السيف زياد السيسي ومحمد عامر وأدهم معتز للدور نصف النهائي لتضمن مصر الحصول على 3 ميداليات جديدة في البطولة.

وتأهل زياد السيسي لنصف النهائي بعد الفوز على التونسي أحمد فرجاني بنتيجة 15-12 بينما فاز محمد عامر على التونسي فارس فرجاني بنتيجة 15-12، كما فاز أدهم معتز على التونسي أندريه ميسيكا بنتيجة 15-9 بينما خسر شقيقة مدحت معتز من لاعب النيجر أبا جيرو بنتيجة 15-11.

وكان قد تغلب زياد السيسي في ثمن النهائي على السنغالي شيخ مباي بنتيجة 15-2 بينما فاز محمد عامر على السنغالي فامارا ديامي بنتيجة 15-2 وتغلب مدحت معتز على الجزائري أكرم بونابي بنتيجة 15-4 وفاز أدهم معتز على السنغالي مصطفى دياني بنتيجة 15-7.

قائمة منتخب مصر للسلاح

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر لسلاح سيف المبارزة كلًا من سيد سامي وسامح مجدي بينما يضم جهاز سلاح السيف كل من جمال عبداللطيف ومحمود جندية وفينسان انستيت.

وتشهد البطولة مشاركة 21 دولة أفريقية حيث حرصت الدول على التواجد من أجل حصد النقاط المهمة في مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024.