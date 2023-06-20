اليوم.. افتتاح بطولة العالم للناشئين والماسترز للسباحة بالزعانف بالقاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - يقيم اليوم الثلاثاء، الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، حفل افتتاح النسخة الـ 18 من بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف المقامة خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري وبطولة الماسترز التي تقام يومي 25 و26 من الشهر ذاته على حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي.

وكشف الكابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، أن حفل البطولة سيقام في تمام الساعة السادسة مساءً بحضور السيدة انا ارجانا، رئيس الاتحاد الدولي للغوص، والمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ومجلس إدارة الاتحاد المصري للغوص.

وأكد الشاذلي أن الحفل سيبدأ بالسلام الوطني يليه طابور عرض للفرق المشاركة، ثم كلمات السادة الضيوف، ويختتم الحفل ببعض العروض الترفيهية البسيطة في حمام السباحة المقام عليه منافسات البطولة.

وقال الشاذلي إن حمام السباحة الأولمبي في ستاد القاهرة جاهز لاستضافة البطولة خصوصًا بعد التجديد الأخير به.

حمام السباحة الأولمبي:

تابع الشاذلي أن حمام السباحة الأولمبي نال إعجاب مسؤولي الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ، بعدما شاهدوه في جولتهم بالأمس، وكذلك الفرق المشاركة في البطولة بعد التدريبات التي قاموا بها من خلاله.

وتضم البطولة 32 سباقًا بواقع 26 سباقًا للفردي مقسمة إلى 13 سباقًا للشباب، و13 سباقًا للبنات، بالإضافة إلى 6 تتابعات مقسمة إلى تتابعين للشباب، وتتابعين للبنات، وتتابعين مختلط.

ويشارك ببطولتي العالم للناشئين والماسترز أكثر من 400 لاعب ولاعبة ممثلين لـ 36 دولة من حول العالم حيث تضم قائمة الدول المشاركة في بطولة الناشئين كلًا من: إيطاليا، سلوفاكيا، اليونان، المجر، كوريا الجنوبية، ألمانيا، بلجيكا، فنلندا، إسبانيا، كرواتيا، كازاخستان، إستونيا، فرنسا، الأردن، المغرب، الجزائر، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الدولي للغوص، اليابان، كولومبيا، التشيك، النمسا، الاكوادور، الكويت، تونس، بولندا، تركيا، ماليزيا ومصر الدولة المنظمة، بينما لا يزال من المحتمل مشاركة كل من: تايلاند، تايوان، الصين.

فيما يشارك في بطولة الماسترز كل من: ألمانيا، أستراليا، المجر، بولندا، فرنسا، كرواتيا، إسبانيا، إيطاليا، اليابان، كولومبيا، تونس، سلوفينيا، الاتحاد الدولي للغوص، إستونيا، الأرجنتين، الولايات المتحدة الأمريكية، الكويت، ماليزيا، سوريا، الهند، تركيا، أوكرانيا، بينما لا تزال مشاركة منغوليا محتملة.