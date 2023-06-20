كاف يحدد الموعد النهائي لإرسال الفرق المشاركة ببطولات أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف ” الموعد النهائي لإرسال الفرق المشاركة في بطولات أفريقيا في الموسم المقبل.

وأرسل كاف خطابات إلى الاتحاد الأهلية داخل قارة أفريقيا يفيد بالموعد النهائي لإرسال الفرق المشاركة في بطولات أفريقيا بموعد أقصاه 30 من الشهر الجاري.

وحدد كاف نفس الشروط الخاصة بالموسم الماضي، التي تضمن اختيار الفرق وفقا لمعايير الاتحاد المحلي، إذا لم يكن الموسم انتهى قبل موعد إرسال أسماء الفرق أو تم إلغاء الموسم ولم يكتمل.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الاتحادات الأعلى تصنيفا وهي كالتالي: مصر، المغرب، ليبيا، أنجولا، الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، تونس، السودان، الجزائر، تنزانيا، نيجيريا، غينيا، أنجولا.

وكان الأهلي المصري قد توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا في النسخة الأخيرة على حساب الوداد البيضاوي المغربي بينما توج اتحاد العاصمة الجزائري ببطولة كأس الكونفدرالية.

ويتقابل الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي بصفتهما بطلا أفريقيا في شهر أغسطس المقبل.

وتشير نتائج مباريات الدوري المصري حتى الأن مشاركة الأهلي وبيراميدز وفيوتشر والزمالك في البطولات الأفريقية بالموسم الحالي، حيث أن بيراميدز والأهلي هما الأقرب للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا والزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية.