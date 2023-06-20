شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يحتفل بنجله: رؤية صغيرى يكبر بسرعة ملأت قلبى بالفخر والسعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر رمضان صبحي صانع ألعاب بيراميدز، صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام جمعته بابنه زين، وعلق: رؤية صغيري يكبر بسرعة ملأ قلبي بالفخر والسعادة.



رمضان صبحي (1)



رمضان صبحي (2)



اكرامي ورمضان



شريف اكرامي

يعمل الجهاز الفني لفريق بيراميدز، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، على تجهيز رمضان صبحى للعودة للمشاركة فى مواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها الخميس المقبل، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، وذلك بعدما غاب اللاعب عن المشاركة فى المباريات الماضية بسبب تعرضه للإصابة بمزق فى العضلة الضامة.

وخاض رمضان صبحى البرنامج التأهيلي المحدد من قبل الجهاز الطبي، حيث تعرض للإصابة خلال الدقائق الأخيرة من مباراة بيراميدز أمام الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري على استاد الإسكندرية، وانتهت بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف، وخضع بعدها لفحوصات طبية وأشعة لتحديد مدى قوة الإصابة.

واقترب رمضان من العودة للمشاركة مع فريقه، خاصة أن تلك الإصابة كانت تحتاج لفترة تأهيل ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، قبل أن يشارك في التدريبات الجمعية، ويستعد للعودة من جديد.