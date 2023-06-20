هل استقر الأهلى على تمديد تعاقد مارسيل كولر بعد التتويج الأفريقى ؟

القاهرة - سامية سيد - تعالت الأصوات داخل النادي الأهلي، بضرورة تجديد عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل نهاية عقده بنهاية الموسم المقبل وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية.س: هل استقر الاهلى على تمديد تعاقد كولر ؟

ج: استقر مسئولو النادى الأهلى على تمديد تعاقد كولر موسماً آخر، لاسيما بعد النجاحات المدوية التى حققها مع المارد الأحمر منذ توليه المسئولية الفنية للفريق، .

س: متى ينتهى تعاقد الاهلى مع كولر ؟

ج: ينتهى تعاقد كولر مع الاهلى بنهاية الموسم المقبل.

س: متى يحسم الاهلى ملف تمديد كولر ؟

ج: يترقب مسئولو النادى الأهلى حسم فريق الكرة لبطولة الدوري المصري بشكل رسمى من أجل فتح ملف تمديد عقد السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

س: لماذا يفكر الاهلى في تمديد تعاقد كولر ؟

ج: الاهلى قرر تمديد تعاقد كولر بهدف إبعاده عن إغراءات الأندية الخارجية بعد تلقيه عروضاً مغرية فى الآونة الأخيرة بعد نجاحه في قيادة المارد الأحمر للتتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة فى تاريخ القلعة الحمراء، وفتح مسئولو النادي ملف التمديد للمدرب السويسري الأيام الماضية لحسم هذا الملف سريعاً وإضفاء مزيد من الاستقرار على الفريق.

س: كم لقب حققه كولر مع الاهلى ؟

ج: حقق كولر أربع بطولات مع الأهلى، وبات على أعتاب التتويج باللقب الخامس، وهو بطولة الدوري المصري الغائبة عن خزائن المارد الأحمر منذ موسمين حال فوزه بمبارياته المؤجلة في المسابقة.

س: ماذا قدم كولر مع الاهلى ؟ج: خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 46 مباراة، حقق الفوز فى 34 لقاءً، وتعادل فى 8 مواجهات، وتلقى أربع هزائم، وسجل لاعبوه 85 هدفاً وتلقت شباكهم 28، وخرج بشباك نظيفة فى 29 مباراة، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتى السوبر مرتين، وكأس مصر مرة ودوري الابطال الافريقى مرة.