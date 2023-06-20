شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتلقى خطابا من الكاف لتحديد المشاركين في بطولتي أفريقيا قبل 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام خطاباً من نظيره الإفريقي "كاف"، اليوم الثلاثاء، يخطره فيه، بموعد إرسال الأندية المشاركة في مسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية، وتضمن الخطاب ضرورة إرسال الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية في موعد أقصاه 30 يونيو .

وحدد الكاف شروط المشاركة وفقا للمسابقات المحلية التي لم تكتمل في موسم 2022/2023 على أن يتم إرسال الفرق المشاركة وفق المعايير المحددة في الاتحاد المصري وباقي الاتحادات.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أبلغ الأندية في لائحة هذا الموسم قبل انطلاقه، بأنه حال عدم إنهاء المسابقة قبل موعد إرسال الأندية المشاركة إلى كاف، سيتم الرجوع لترتيب الدور الأول لبطولة الدوري.

ووفقا لترتيب بطولة الدوري بالدور الأول، سيشارك الأهلي وبيراميدز في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما سيشارك فريقا الزمالك وفيوتشر في بطولة الكونفدرالية الإفريقية 2023-2024.