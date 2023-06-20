شكرا لقرائتكم خبر عن آية حسين تضمن ميدالية فى سيف المبارزة ببطولة أفريقيا للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمنت آية حسين لاعبة المنتخب الوطني للسلاح ميدالية في منافسات سيف المبارزة ببطولة إفريقيا المقامة خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر بعد تأهلها لنصف النهائي.

وتأهلت آية حسين لنصف النهائي بعد فوزها على مواطنتها شرويت جابر بنتيجة 15-10 لتضمن لمصر ميدالية بمنافسات سيف المبارزة.

وكانت آية حسين قد تأهلت لربع النهائي بالفوز علي بطلة جنوب افريقيا بنتيجة 15-10 بينما صعدت شرويت جابر لربع النهائي بعد فوزها علي بطلة جنوب افريقيا بدور الـ16 بنتيجة 15-1.

‏‎وتقام في اليوم الثاني منافسات فردي الرجال لسلاح السيف بالإضافة إلى فردي السيدات لسيف المبارزة بداية من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية.

‏‎ويقود المنتخب الجهاز الفني لمنتخب مصر لسلاح سيف المبارزة كلًا من سيد سامي وسامح مجدي بينما يضم جهاز سلاح السيف كل من جمال عبداللطيف ومحمود جندية وفينسان انستيت.

‏‎وتقام البطولة بمشاركة 21 دولة أفريقية حيث حرصت الدول على التواجد من أجل حصد النقاط المهمة في مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024.