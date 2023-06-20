شكرا لقرائتكم خبر عن 40 مليون يورو قيمة المربع الذهبى لكأس الرابطة وفيوتشر الأغلى..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق منافسات نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، في نسختها الثانية، حيث يتنافس 4 فرق على خطف اللقب وهم، فيوتشر حامل اللقب، المصري، الاتحاد السكندري وسيراميكا.

ومن المقرر أن يلتقي فريق فيوتشر مع المصري يوم السبت المقبل الموافق 24 يونيو، على أن يواجه الاتحاد السكندري نظيره سيراميكا، يوم الاثنين المقبل الموافق 26 يونيو.

وبلغت القيمة التسويقية للمربع الذهبي لكأس الرابطة، 39 مليون و490 ألف يورو، حيث يتصدر فيوتشر قائمة الفرق من حيث القيمة التسويقية التي بلغت 13 مليون و350 ألف يورو.

وجاءت القيمة التسويقية للفرق الأربعة كالتالي:

فيوتشر: 13 مليون و350 ألف يورو

سيراميكا: 7 مليون و630 ألف يورو

المصري: 7 مليون و580 ألف يورو

الاتحاد السكندري: 6 مليون و930 ألف يورو



كاس الرابطة

ويعتبر فيوتشر هو حامل لقب كأس رابطة الأندية المصرية في نسختها الأولى والتي أقيمت الموسم الماضي، حيث توج فيوتشر باللقب عقب الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف، ليتوج أبناء علي ماهر بأول ألقابهم المحلية في سنة أولى دوري ممتاز.