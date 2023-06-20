شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الإرهاق العضلي وفقرة خططية بتعليمات فنية ..أبرز ملامح مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الزمالك، فقرة بدنية و تأهيلية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمباراة فاركو المقبلة في كأس مصر.

جاءت هذه الفقرة من أجل علاج الإرهاق العضلي للاعبين ، من خلال أداء إطالات بجانب بعض التدريبات البدنية الأخري بإستخدام أدوات الجيمانيزيوم.

قاد الفقرة علاء رجب مخطط الأحمال، وحرص خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني وأعضاء الجهاز المعاون له على متابعتها، في إطار البرنامج الموضوع استعدادا لمواجهة فاركو .

وأدى لاعبو الفريق فقرة خططية خاصة، وركز الجهاز الفني مع اللاعبين على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية الخاصة منها نقل الكرة بالشكل الأمثل بين الخطوط والتمركز الصحيح وبعض الجوانب الأخرى.

وقام أوسوريو المدير الفني بإلقاء أكثر من محاضرة فنية على اللاعبين داخل أرضية الملعب لنقل التعليمات وتوضيح بعض الأمور.

عقب ذلك خاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي