شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،الونش يظهر فى تدريب الزمالك ويخضع لجلسة علاجية.. واستمرار تأهيل سامسون،توقف مفاوضات منتخب مصر مع لاعب فياريال الإسبانى .

أوسوريو يطلب تدعيم 4 مراكز فى الزمالك قبل الموسم الجديد

استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على المراكز التي تحتاج لتدعيم فى الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل دعم فريقه بعناصر مميزة، وسد جميع الثغرات، حتي يتمكن الفريق من المنافسة بقوة على جميع البطولات التي سينافس عليها في الموسم المقبل، وبدايتها ستكون البطولة العربية التي من المنتظر أن تنطلق يوم 28 يوليو المقبل.

توقف مفاوضات منتخب مصر مع لاعب فياريال الإسبانى

توقفت مفاوضات اتحاد الكرة ومسئولى منتخب مصر مع اللاعب هيثم حسن، مهاجم فياريال الإسبانى، للانضمام لمنتخب مصر فى المرحلة المقبلة، ضمن خطة المنتخب للبحث عن لاعبين مميزين من مزدوجى الجنسية.

الونش يظهر فى تدريب الزمالك ويخضع لجلسة علاجية.. واستمرار تأهيل سامسون

أدى محمود حمدي الونش مدافع الزمالك، جلسة علاجية وتأهيلية صباح اليوم الثلاثاء، داخل الجيمانيزيوم بمقر النادي، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

عاد النيجيرى رفائيل أياجوا لنادى أسوان خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أزمة هروبه من النادى والسفر لبلاده لإجراء عملية جراحية وإتمام زفافه.

دخل ناصر ماهر، صانع ألعاب فريق فيوتشر، دائرة اهتمامات نادى سموحة فى ميركاتو الصيف المقبل، وذلك بناءً على توصية أحمد سامى مدرب الفريق السكندرى.

فيتوريا يبحث عن وديات قوية للمنتخب فى سبتمبر وأكتوبر

أكد محمد خالد غرابة، مدير المنتخب الوطنى، أن منتخب مصر تلقي عروضاً من البرازيل وكولومبيا لخوض مباراة ودية، لكننا رفضنا الاتفاق معهما بسبب عدم وضوح الرؤية فى موعد مباراة غينيا، وبعد تحديد موعد المباراة يوم 31 مايو تحركنا لخوض مباراة ودية ولم نجد منتخبات كثيرة لم تتفق على مباريات ودية لذلك اتفقنا مع جنوب السودان.

الأهلى يستعيد 6 لاعبين فى مران اليوم استعداداً لمباراة الحدود فى الدورى