شكرا لقرائتكم خبر عن 15 نقطة تفصل الأهلى عن استعادة درع الدوري..تعرف على مباريات الحسم للفريق الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت مسابقة الدوري المصري من الأمتار الأخيرة، حيث باتت ملامح ترتيب جدول المسابقة يتضح بشكل أكبر مع مرور الجولات المتبقية، والتي تقدر بـ 3 أو 4 مباريات لفرق الدوري، باستثناء النادي الأهلي الذي يتبقى له 7 مواجهات مؤجلة بسبب انشغاله طوال الفترة الماضية بالمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، والذي حسمه الفريق الأحمر بالفوز على الوداد المغربي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3/2.

ويحتاج النادي الأهلي والذي يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول المسابقة برصيد 62 نقطة، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 64 نقطة، إلى الفوز في 5 مواجهات فقط من أصل 10 مباريات متبقية له في الدوري، من أجل الوصول إلى النقطة 77 لحسم درع المسابقة وقطع الطريق على بيراميدز أقرب منافسيه من الوصول إلى القمة.

وتفصل 15 نقطة فقط، النادي الأهلي عن التتويج بدرع الدوري الذي غاب عن القلعة الحمراء خلال أخر موسمين، يمكن للأهلي حصدها من خلال الفوز في 5 مباريات فقط.

وجاءت المباريات الخمسة المرتقبة للأهلي في الدوري كالتالي:

ـ الأهلي وحرس الحدود: 22 يونيو

ـ الأهلي والبنك الأهلي: 29 يونيو

ـ الأهلي وفيوتشر: 2 يوليو

ـ الأهلي والإسماعيلي: 5 يوليو

ـ الأهلي والاتحاد: 8 يوليو