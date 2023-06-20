شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطالب كاف بتأجيل إرسال ممثلى مصر فى بطولتى أفريقيا لـ15 يوليو والان مع تفاصيل الخبر
ويستند اتحاد الكرة في طلبه على استمرار بطولة الدوري في مصر وبعض البلدان الأفريقية الأخرى، مع وجود عدم ارتباطات في بطولتي أفريقيا في النصف الأول من يوليو المقبل.
جاء ذلك بعدما تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم من نظيره الأفريقي كاف، اليوم الثلاثاء، يخطره فيه، بموعد إرسال الأندية المشاركة في مسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية، وتضمن الخطاب ضرورة إرسال الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية في موعد أقصاه 30 يونيو.
وحدد الكاف شروط المشاركة وفقا للمسابقات المحلية التي لم تكتمل في موسم 2022/2023 على أن يتم إرسال الفرق المشاركة وفق المعايير المحددة في الاتحاد المصري وباقي الاتحادات.
ووفقا لترتيب بطولة الدوري بالدور الأول، سيشارك الأهلي وبيراميدز في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما سيشارك فريقا الزمالك وفيوتشر في بطولة الكونفدرالية الإفريقية 2023-2024.
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