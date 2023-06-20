شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت يتصدر قائمة أغلى 5 لاعبين فى نصف نهائى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر أحمد رفعت صانع ألعاب فريق فيوتشر، قائمة أغلى 5 لاعبين في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وتفصلنا أيام قليلة عن انطلاق منافسات نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، في نسختها الثانية، حيث يتنافس 4 فرق على خطف اللقب وهم، فيوتشر حامل اللقب، المصري، الاتحاد السكندري وسيراميكا.

ومن المقرر أن يلتقي فريق فيوتشر مع المصري يوم السبت المقبل الموافق 24 يونيو، على أن يواجه الاتحاد السكندري نظيره سيراميكا، يوم الاثنين المقبل الموافق 26 يونيو.

وجاءت القيمة التسويقية لأغلى 5 لاعبين في كأس الرابطة كالتالي:

ـ أحمد رفعت: مليون و500 ألف يورو

ـ عمر كمال عبد الواحد: مليون و200 ألف يورو

ـ أحمد ياسر ريان: مليون و200 ألف يورو

ـ محمود علاء: مليون يورو

ـ إلياس الجلاصي: 800 ألف يورو

ويعتبر فيوتشر هو حامل لقب كأس رابطة الأندية المصرية في نسختها الأولى والتي أقيمت الموسم الماضي، حيث توج فيوتشر باللقب عقب الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف، ليتوج أبناء علي ماهر بأول ألقابهم المحلية في سنة أولى دوري ممتاز.