شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينفرد بصدارة أقوى دفاع فى الدوري.. والمحلة الأضعف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انفرد النادي الأهلي بصدارة قائمة أفضل خط دفاع في مسابقة الدوري، حيث لم تستقبل شباك الفريق الأحمر سوى 7 أهداف فقط، بعدما خاض الأهلي 24 مباراة، ويتبقى لأبناء التتش 7 مواجهات مؤجلة بسبب انشغاله في المشاركة بدوري أبطال أفريقيا والذي توج به مؤخراً عقب الفوز على الوداد المغربي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3/2.
بينما يعتبر غزل المحلة صاحب أسوأ خط دفاع في المسابقة بعدما استقبلت شباكه 43 هدفاً خلال 31 مباراة خاضها الفريق المحلاوي.وجاء ترتيب فرق الدوري من حيث أقوى خط دفاع كالتالي:
ـ الأهلي: استقبل 7 أهداف
ـ فيوتشر: استقبل 17 هدفاً
ـ بيراميدز: استقبل 18 هدفاً
ـ فاركو: استقبل 27 هدفاً
ـ الزمالك: استقبل 28 هدفاً
ـ المقاولون: استقبل 28 هدفاً
ـ سيراميكا: استقبل 30 هدفاً
ـ المصري: استقبل 32 هدفاً
ـ الاتحاد السكندري: استقبل 35 هدفاً
ـ الإسماعيلي: استقبل 35 هدفاً
ـ إنبي: استقبل 37 هدفاً
ـ سموحة: استقبل 37 هدفاً
ـ البنك الأهلي: استقبل 37 هدفاً
ـ حرس الحدود: استقبل 38 هدفاً
ـ أسوان: استقبل 39 هدفاً
ـ الداخلية: استقبل 40 هدفاً
ـ طلائع الجيش: استقبل 41 هدفاً
ـ غزل المحلة: استقبل 43 هدفاً
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