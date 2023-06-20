شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينفرد بصدارة أقوى دفاع فى الدوري.. والمحلة الأضعف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفرد النادي الأهلي بصدارة قائمة أفضل خط دفاع في مسابقة الدوري، حيث لم تستقبل شباك الفريق الأحمر سوى 7 أهداف فقط، بعدما خاض الأهلي 24 مباراة، ويتبقى لأبناء التتش 7 مواجهات مؤجلة بسبب انشغاله في المشاركة بدوري أبطال أفريقيا والذي توج به مؤخراً عقب الفوز على الوداد المغربي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3/2.

بينما يعتبر غزل المحلة صاحب أسوأ خط دفاع في المسابقة بعدما استقبلت شباكه 43 هدفاً خلال 31 مباراة خاضها الفريق المحلاوي.

وجاء ترتيب فرق الدوري من حيث أقوى خط دفاع كالتالي:

ـ الأهلي: استقبل 7 أهداف

ـ فيوتشر: استقبل 17 هدفاً

ـ بيراميدز: استقبل 18 هدفاً

ـ فاركو: استقبل 27 هدفاً

ـ الزمالك: استقبل 28 هدفاً

ـ المقاولون: استقبل 28 هدفاً

ـ سيراميكا: استقبل 30 هدفاً

ـ المصري: استقبل 32 هدفاً

ـ الاتحاد السكندري: استقبل 35 هدفاً

ـ الإسماعيلي: استقبل 35 هدفاً

ـ إنبي: استقبل 37 هدفاً

ـ سموحة: استقبل 37 هدفاً

ـ البنك الأهلي: استقبل 37 هدفاً

ـ حرس الحدود: استقبل 38 هدفاً

ـ أسوان: استقبل 39 هدفاً

ـ الداخلية: استقبل 40 هدفاً

ـ طلائع الجيش: استقبل 41 هدفاً

ـ غزل المحلة: استقبل 43 هدفاً