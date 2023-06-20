شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يحدد 20 مليون جنيه لبيع يسرى وحيد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولى نادى الترسانة، القيمة المالية المطلوبة من أجل الاستغناء عن خدمات يسرى وحيد ظهير أيسر الفريق الكروى الأول، لنادى الزمالك، خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

واشترط مسئولى الترسانة الحصول على 20 مليون جنيه، نظير الاستغناء عن خدمات يسرى وحيد، لصالح نادى الزمالك، الذى طلب الحصول على خدمات اللاعب بشكل رسمى.

وأكد مسئولى الترسانة لنظرائهم فى الزمالك، إن اللاعب تلقى أكثر من عرض من أندية مميزة مثل زد وبيراميدز، الأمر الذى أدى لوجود صراع على اللاعب فى الفترة الحالية.

يواصل فريق الزمالك تدريباته اليومية استعداداً لمباراة فاركو في بطولة كأس مصر وهي البطولة التى يسعى الأبيض للفوز بها بعدما تضاءلت فرص تتويج بالدوري الموسم الجاري.