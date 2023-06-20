أحمد صديق يفاضل بين ٣ عروض للتدريب بالموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى أحمد صديق نجم النادي الأهلي السابق عدد من العروض للتدريب بداية من الموسم الجديد، أبرزها ٣ عروض لتدريب فرق بدوري القسم الثاني، ويفاضل بينها لاختيار الأنسب لتحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز.

وشهدت الساعات الماضية، تلقي صديق عدة عروض في ظل الخبرات التي اكتسبها بالفترة الأخيرة وعمله كمدرب عام مع حسام البدري في تدريب فريق وفاق سطيف الجزائري، بخلاف عمله السابق في قطاع الناشئين والأكاديمية بالنادي الأهلي واحتكاكه بالعديد من المدربين، الى جانب حصوله على الرخصة التدريبية c من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

الأهلي وحرس الحدود

يستعد فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، اليوم الثلاثاء، لمواجهة حرس الحدود في الدوري، بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة 11.

ونجح الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي، بعد التعادل مع الوداد المغربي 1 - 1، بملعبه بكازابلانكا في مباراة العودة، والفوز الأسبوع الماضي في مباراة الذهاب بالقاهرة 2 - 1.

وأغلق فريق الكرة بالنادي الأهلي صفحة بطولة دوري أبطال أفريقيا ليبدأ التحضير لمبارياته المتبقية فى مسابقة الدوري المصري ومنافسات بطولة كأس مصر فى نسختها الحالية، فى ظل تبقي 10 مباريات للفريق الأحمر بالدوري والذي اقترب من الانتهاء في ظل لعب جولاته الأخيرة من عمر المسابقة.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي فى غلق صفحة نهائي أفريقيا من أجل التركيز في بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.