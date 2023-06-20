جوارديولا: لست أليكس فيرجسون السيتي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي أنه لن يكون مثل المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد أليكس فيرجسون، والذي ظل لمدة كبيرةمع الشياطين الحمر.

وشدد جوارديولا على أنه لن يستمر لـ 25 أو 28 سنة في مانشستر سيتي، لذلك صعب أن يكرر تجربة فيرجسون مع السيتزين.

وأوضح أن الحياة في إسبانيا مختلفة عن إنجلترا، حيث الهدوء يتواجد أكثر في مانشستر على عكس برشلونة ومدريد.

تصريحات جوارديولا

تحدث جوارديولا في تصريحات لشبكة "كتالونيا"، حيث قال: "بالتأكيد لن أكون أليكس فيرجسون مانشستر سيتي، لا أظن أنني سأكون في السيتي لمدة 25 أو 28 سنة مع الفريق".

بينما تحدث عن الفارق في الحباة بين إسبانيا ومانشستر، فقال: "تجد الحياة في إسبانيا مختلفة كثيرة عن مانشستر، فإسبانيا كل شيء أكثر كثافة، الحياة اليومية هناك مختلفة، لكن مانشستر الآن أكثر هدوءًا".

وعن انزعاجه مع كثرة المشجعين الذين يحتضونه في الشوارع، قال: "لا انتبه لما يجري حاليًا في مانشستر، فمن الممكن أن يأتي إلي شخصًا يرتدي قميص الفريق ويريد أن يحضنني، فالبطبع أبادله نفس المشاعر والأحاسيس، كم أنني أسعى بإن لا يبدو علي الانزعاج، لأنه ليس هناك هروب من مقابلة المشجعين يوميًا".

مانشستر سيتي يصنع التاريخ

نجح بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي في التتويج بالثلاثية التاريخية دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد خلال الموسم الماضي، كما أنه ينتظر بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة المقبلة من أجل المنافسة على التتويج بلقبها.

واستطاع السيتي من الفوز بلقب البريميرليج بعد منافسة قوية مع اَرسنال في الجولات الأخيرة من البطولة، بينما حقق الشامبيونزليج بعد الفوز على إنتر ميلان في المباراة النهائية بهدف نظيف، كما كان مشوار الفريق الإنجليزي في البطولة لم يكن سهلًا فقد تخطى عقبة بايرن ميونخ وريال مدريد في الأدوار الاقصائية.

ويبحث مانشستر سيتي خلال الفترة المقبلة عن تدعيم صفوفه بلاعبين سوبر، خاصة وأن المدرب الإسباني يرغب في تحقيق الألقاب مرة أخري خلال الموسم الجديد، والذي سيشهد منافسة قوية وعنيفة لقب البريميرليج ودوري أبطال أوروبا.