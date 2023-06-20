سون يوجه رسالة نارية لأندية الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - وجه النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين رسالة لأندية الدوري السعودي وحسم موقفه من الرحيل عن توتنهام هوتسبير في الميركاتو الصيفي الحالي، والانتقال لدوري روشن لتلبية العروض المقدمة له من الأندية .

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ينتهي عقد سون مع توتنهام بعد 3 مواسم، وتلقى اللاعب عرض من نادي الاتحاد السعودي مقابل 60 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو ما جعل اللاعب يتقدم بتصريحات نارية حول رحيله عن السبرز والانتقال لدوري روشن.

تصريحات سون عن الانتقال للدوري السعودي

وقال سون أنه سيبقي مع توتنهام وليس لديه أي خطط للانضمام إلى أندية السعودية في الميركاتو الصيفي الحالي.

وتابع سون : "لدي الكثير من الأشياء لأفعلها في الدوري الانجليزي، ولا يهمني المال الآن، والفخر بلعب كرة القدم، واللعب في الدوري المفضل لدي "الدوري الانجليزي" أمر مهم للغاية بالنسبة لي".

وتابع هيونج مين سون : "أريد أن ألعب أكثر لنادي توتنهام ، وأرغب في تحقيق المزيد مع السبرز".

موقف توتنهام من رحيل سون

وحسم نادي توتنهام موقفه النهائي من رحيل النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين إلى نادي اتحاد جدة السعودي أو غيره من الاندية التي تريد التعاقد مع في الصيف الحالي.

وتسعى إدارة السبزر في الفترة الحالية لتمديد عقد اللاعب الكوري الجنوبي لمدة 4 مواسم مقبله، حيث ترفض إدارة السبرز والجهاز الفني في الفريق رحيل اللاعب في الفترة الحالية.

سبب رفض توتنهام رحيل سون

ترفض إدارة نادي توتنهام رحيل سون في الميركاتو الصيفي الحالي بسبب الاعتماد الأساسي عليه في المواسم الماضية، وبسبب تقدم هاري كين في العمر مع احتمالية رحيله في الفترة المقبلة.

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